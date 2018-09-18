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Ким Кардашьян призналась, что комплексует из-за размера ягодиц
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Ким Кардашьян призналась, что комплексует из-за размера ягодиц 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Как показал новый эпизод реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, Ким Кардашьян недовольна своим телом, особенно той его частью, которой, казалось бы, должна гордиться больше всего. Речь идет о ягодицах, которые, по словам супруги Канье Уэста, такие огромные, что заставляют ее плакать каждый день. Ким призналась, что делает все возможное, чтобы сбалансировать пропорции, но ягодицы все равно выглядят неестественно большими.
Мы бы поверили Ким, но что-то подсказывает нам, что она просто напрашивается на комплименты. Если бы она так стеснялась своих ягодиц, которые до сих пор являются предметом горячего спора — результат ли это хирургического вмешательства или же это подарок природы, разве стала бы она выбирать обтягивающие наряды и сниматься обнаженной. Вот и в последней рекламной кампании косметической линии KKW Beauty Ким позирует совершенно голой в цветах, с гордостью демонстрируя свою фигуру.
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