Ким Кардашьян призналась, что комплексует из-за размера ягодиц 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Как показал новый эпизод реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, Ким Кардашьян недовольна своим телом, особенно той его частью, которой, казалось бы, должна гордиться больше всего. Речь идет о ягодицах, которые, по словам супруги Канье Уэста, такие огромные, что заставляют ее плакать каждый день. Ким призналась, что делает все возможное, чтобы сбалансировать пропорции, но ягодицы все равно выглядят неестественно большими.