Ингеборга Дапкунайте опять в центре внимания: актриса продемонстрировала сногсшибательное декольте

17-го сентября в Малом Театре прошло празднование дня рождения главного глянцевого журнала со сплетнями, 10-летия журнала Tatler. Гостьи вечера блистала в роскошных нарядах, но больше других привлекла к себе внимание 55-летняя Ингеборга Дапкунайте . Ее платье демонстрировало, что есть у актрисы еще порох в пороховницах.

Ингеборга появилась в изящном и лаконичном черном платье с декольте до пупа. Кстати, на днях Вера Брежнева продемонстрировала наряд с таким же глубоким вырезом. Правда, певица зашла еще дальше: помимо декольте, у платья еще была и укороченная длина, а это уже моветон. А вот Дапкунайте всегда знает меру.

Ингеборга на мероприятии блистала, от нее невозможно было отвести глаз. Напомним, еще недавно она оказалась в центре скандала. Актриса позировала в главной столичной библиотеке на столе для глянцевого издания. Актрису осудили за безнравственный поступок. Тогда, правда, никто не вспомнил, что американские дивы для искусства снимаются и на скотобойнях.