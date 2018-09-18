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Ингеборга Дапкунайте опять в центре внимания: актриса продемонстрировала сногсшибательное декольте
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Ингеборга Дапкунайте опять в центре внимания: актриса продемонстрировала сногсшибательное декольте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
17-го сентября в Малом Театре прошло празднование дня рождения главного глянцевого журнала со сплетнями, 10-летия журнала Tatler. Гостьи вечера блистала в роскошных нарядах, но больше других привлекла к себе внимание 55-летняя Ингеборга Дапкунайте. Ее платье демонстрировало, что есть у актрисы еще порох в пороховницах.
Ингеборга появилась в изящном и лаконичном черном платье с декольте до пупа. Кстати, на днях Вера Брежнева продемонстрировала наряд с таким же глубоким вырезом. Правда, певица зашла еще дальше: помимо декольте, у платья еще была и укороченная длина, а это уже моветон. А вот Дапкунайте всегда знает меру.
Ингеборга на мероприятии блистала, от нее невозможно было отвести глаз. Напомним, еще недавно она оказалась в центре скандала. Актриса позировала в главной столичной библиотеке на столе для глянцевого издания. Актрису осудили за безнравственный поступок. Тогда, правда, никто не вспомнил, что американские дивы для искусства снимаются и на скотобойнях.
Фото: "Комсомольская правда"
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