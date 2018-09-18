Свободные нравы 1970-х в коллекции Zimmermann весна-лето 2019

Свободные нравы 1970-х годов снова вдохновляют дизайнеров. На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции австралийской марки Zimmermann. Весенне-летняя коллекция 2019 года — воплощение провокационного духа 1970-х, ностальгия креативного дизайнера бренда Ники Зиммерманн по собственной юности.

Новая коллекция Zimmermann под названием Ninety-six была придумана в честь культового австралийского сериала Number 96 о проблемах брака, расизме, наркотиках и гомосексуализме. «Это был неприлично смелый и смешной сериал. И мне было особенно интересно его смотреть, потому что будучи маленькой девочкой, мне не разрешали этого делать», — говорит Ники.

Все образы из коллекции отражают историю ушедшей эпохи. Узоры пейсли, пэчворк, юбки-клеш и брюки с заниженной талией, спортивные костюмы и откровенные вырезы. Аксессуары в духе 1970-х: крупные серьги, в виде пальмовых веток и разноцветные бусы из бисера.

Новая коллекция Zimmermann — это одежда для свободных и раскрепощенных женщин, которые не боятся быть собой. Может быть не каждая девушка решится носить глубокое декольте и оголять живот, но вполне вероятно, что шлепанцы на платформе, напоминающие сабо, станут любимой обувью девушек будущим летним сезоном.

Zimmermann был основан в 1991 году сестрами Ники и Симоной Зиммерманн. Бренд развивался очень стремительно. Начинающего дизайнера Ники заметил австралийский Vogue, разместив в журнале фотографии ее работ. И уже через год вместе с сестрой они открыли свой первый магазин в Сиднее. Сейчас Zimmermann — один из самых знаменитых и сильных брендов Австралии.

Zimmermann Zimmermann Zimmermann Zimmermann Zimmermann