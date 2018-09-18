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Stella McCartney разработала самые экологичные носки
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Stella McCartney разработала самые экологичные носки 

FashionTime 57 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Саша Солнце
Вы знали, что производя 350 000 тонн одежды в год, индустрия моды является вторым по величине сектором, загрязняющим окружающую среду? Процесс производства одежды в промышленных масштабах, начиная от изготовления тканей и заканчивая поставкой готового материала в магазины, воздействует на природу самым пагубным образом. На производство тканей тратится большое количество энергии, воды и химикатов.
Stella McCartney — дизайнер, которая своим примером показывает, как можно изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Она берет во внимание даже мелочи, например, носки. На шоу осень-зима 2018 каждый гость получил пару экологичных носков, которые на 85% сделаны из переработанных материалов без использования химикатов, красителей и пестицидов.
Носки в ярко-желтом цвете составят идеальную пару кроссовкам и кедам, а может быть и ботильонам из искусственной крокодильей кожи из новой осенне-зимней коллекции, которые уже поступили в продажу.
Stella McCartney
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