Идеальный отпуск: коллекция Tibi весна-лето 2019

Автор: Людмила Вельниковская

Помните эту отпускную легкость? То самое чувство, когда ничего не стесняет, когда можно наконец свободно вздохнуть, отбросить многие правила и, конечно, ненадолго забыть о дресс-коде. Но что мешает нам сохранить чувство отпускной эйфории и перенести его в будни? Подобным вопросом при создании коллекции весна-лето 2019 задалась Эми Смиловиц — основательница бренда Tibi. «Из этих вещей сотканы воспоминания», — рассказывает дизайнер в инстаграме модного Дома. Под этим слоганом на сентябрьской Неделе моды в Нью-Йорке марка представила 44 комплекта.

В основном коллекция Tibi состоит из женских образов — их 38. Чтобы сделать одежду максимально комфортной Смиловец в этом сезоне опирается на стиль «унисекс». Так модели демонстрируют нам обилие костюмов и рубашек со свободным кроем. Но эти, на первый взгляд, незамысловатые решения позволяют действительно перенестись в атмосферу отдыха и расслабленности. А юбки-саронг с сандалиями или даже сланцами буквально отправляют нас в путешествие по островам Океании. Эффект небывалой легкости достигается благодаря удобным формам и невесомому материалу — большая часть одежды сделана из шелковой ткани. А с помощью грамотно подобранной цветовой палитры дизайнер вносит в линейку энергичности. Такие пастельные тона как лавандовый, розовый, лимонный успешно сочетаются с более смелыми — кобальтом, малиной и апельсином.

Но мужскую половину Эми Смиловиц тоже не думает обделять вниманием. При помощи нескольких образов в лучших традициях стиля «унисекс» она наглядно показывает, что парень даже в женском блейзере может выглядеть очень мужественно. Стоит отметить, что Эми еще ни разу не выпускала полноценную коллекцию для мужчин.

Вектор развития бренда Tibi — комфорт, идеально сочетающийся с активной жизненной позицией. В прошлом сезоне марка представила линейку одежды с идеей «полной бессезонности». Согласно концепции, все образы можно без проблем носить круглый год и абсолютно в любой локации — хоть в офисе, хоть на тусовочной Ибице.

Tibi Tibi Tibi Tibi Tibi