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Восточные мотивы в коллекции Oscar de la Renta весна-лето 2019
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Восточные мотивы в коллекции Oscar de la Renta весна-лето 2019 

FashionTime 56 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Алиса Мурри
Дизайнеры Лаура Ким и Фернандо Гарсия возглавили бренд два года назад и успели привнести изменения не только в стиль одежды Oscar de la Renta, но и в проведении показов. Весенне-летнюю коллекцию 2019 они представили на крыше Spring Studios в Нью-Йорке в легкой и расслабленной обстановке.
На этот раз Лаура и Фернандо собрали, по их словам, «гардероб кочевника», отойдя от традиционной классики. Наряды свободного кроя и модели в пижамном стиле заменили приталенные силуэты, присущие ранним коллекциям Oscar de la Renta. Бахрома, кисти, геометрические узоры, золотые украшения и саронг из дорогих тканей говорят нам о культуре Марокко. К слову, перед тем как создавать коллекцию, Лаура с Фернандо путешествовали по Италии, Марокко и Хорватии, именно поэтому на изделиях можно найти такие детали, как этновышивку, восточные принты, юбки, завязанные на манер платков и яркие шарфы.
Особый акцент дизайнеры сделали на платьях-халатах, свободных рубашках, туниках и широких брюках. Однако бренд Oscar de la Renta не был бы собой без вечерних нарядов: асимметричные платья ярких теплых оттенков, струящиеся ткани, перья и ажурные вышивки.
Дополнением стали эксцентричные сумки в виде птичьих клеток, золотые цепи с жуками-скарабеями и массивные кулоны.
Открывали и закрывали показ сестры Хадид в вечерних платьях золотистого и черного цветов, а в первом ряду сидели Рози Хантингтон-Уайтли, София Ричи, Кейт Бекинсейл, Ники Хилтон, Дианна Агрон, Эмбер Херд и Ники Минаж.
Oscar de la Renta Oscar de la Renta Oscar de la Renta Oscar de la Renta Oscar de la Renta Oscar de la Renta
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