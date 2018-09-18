Восточные мотивы в коллекции Oscar de la Renta весна-лето 2019

Автор: Алиса Мурри

Дизайнеры Лаура Ким и Фернандо Гарсия возглавили бренд два года назад и успели привнести изменения не только в стиль одежды Oscar de la Renta, но и в проведении показов. Весенне-летнюю коллекцию 2019 они представили на крыше Spring Studios в Нью-Йорке в легкой и расслабленной обстановке.

На этот раз Лаура и Фернандо собрали, по их словам, «гардероб кочевника», отойдя от традиционной классики. Наряды свободного кроя и модели в пижамном стиле заменили приталенные силуэты, присущие ранним коллекциям Oscar de la Renta. Бахрома, кисти, геометрические узоры, золотые украшения и саронг из дорогих тканей говорят нам о культуре Марокко. К слову, перед тем как создавать коллекцию, Лаура с Фернандо путешествовали по Италии, Марокко и Хорватии, именно поэтому на изделиях можно найти такие детали, как этновышивку, восточные принты, юбки, завязанные на манер платков и яркие шарфы.

Особый акцент дизайнеры сделали на платьях-халатах, свободных рубашках, туниках и широких брюках. Однако бренд Oscar de la Renta не был бы собой без вечерних нарядов: асимметричные платья ярких теплых оттенков, струящиеся ткани, перья и ажурные вышивки.

Дополнением стали эксцентричные сумки в виде птичьих клеток, золотые цепи с жуками-скарабеями и массивные кулоны.

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