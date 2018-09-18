Образ дня: «плохая гимназистка» Эмили Ратажковски с белыми манжетами и в прозрачном платье на афтепати «Эмми»

27-летняя модель Эмили Ратажковски появилась на афтепати телепремии «Эмми» от стримингового сервиса Netflix в откровенном образе.

Эмили Ратажковски решила игриво интерпретировать образ школьниц и появилась на бежевой дорожке в черно-белом look — черном платье с белоснежными манжетами. Правда, рукава платья были спущены с плечей, а его ткань позволяла видеть нижнее белье красавицы-брюнетки.

— смеется Эмили в Instagram.

Несмотря на прозрачность, мы считаем наряд Эмили Ратажковски удачным. А ты?

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Фото:Instagram, Getty Images / Amanda Edwards, Rich Fury