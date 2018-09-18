Ещё
Образ дня: «плохая гимназистка» Эмили Ратажковски с белыми манжетами и в прозрачном платье на афтепати «Эмми»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: «плохая гимназистка» Эмили Ратажковски с белыми манжетами и в прозрачном платье на афтепати «Эмми» 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя модель Эмили Ратажковски появилась на афтепати телепремии «Эмми» от стримингового сервиса Netflix в откровенном образе.
Эмили Ратажковски решила игриво интерпретировать образ школьниц и появилась на бежевой дорожке в черно-белом look — черном платье с белоснежными манжетами. Правда, рукава платья были спущены с плечей, а его ткань позволяла видеть нижнее белье красавицы-брюнетки.
— смеется Эмили в Instagram.
Несмотря на прозрачность, мы считаем наряд Эмили Ратажковски удачным. А ты?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Getty Images / Amanda Edwards, Rich Fury
WMJ.ru: последние новости
Перминова в алом макси-платье, Гагарина в бархатном корсете и не только: выбираем самую стильную звезду вечера в честь 10-летия Tatler В стиле Шерлока, шерстяные и не только: какие кейпы выбрать на эту осень и с чем сочетать Роскошное платье, сверкающие туфли и торжество в Ницце: участница шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Волочковой пошла по стопам матери49
Малахов плещется в бассейне с Федункив14
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы20
«Они превратили мою квартиру в хлев»14
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
04:10
Российские знаменитости, которые скоро родят
Дети Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение