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Виктория Бекхэм исполнила зажигательный танец под песню Spice Girls
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Виктория Бекхэм исполнила зажигательный танец под песню Spice Girls 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
44-летняя Виктория Бекхэм на днях отметила 10-летие собственного бренда, которым очень гордится. Еще бы, ведь ей, единственной из Spice Girls, удалось построить головокружительную карьеру дизайнера. Она отказалась от воссоединения с бывшими коллегами по группе, которые, к сожалению, не могут похвастаться выдающимися успехами. Но экс-перчинка не забывает подруг по коллективу, популярному в 90-е, и недавно повеселилась под одну из общих песен.
Дизайнер Виктория Бекхэм — женщина, которой удается если не все, то многое, за что бы она не взялась. Она была успешной певицей, а теперь выпускает одежду, которая пользуется большим спросом на рынке. Британка состоялась и в личной жизни — у нее крепкая семья с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом и четверо детей. При этом ей удалось сохранить фигуру, которая ничуть не изменилась, невзирая на беременности. Формы позволяют знаменитости демонстрировать наряды собственной торговой марки и гордиться собой.
Недавно в рамках Недели моды в Лондоне прошел показ новой коллекции Бекхэм. Юбилей Victoria Beckham Designs отмечали не только гости. Поддержать красавицу пришли ее сыновья, дочь и муж, слухи о разводе с которым явно были преувеличены «доброжелателями». Виктория редко дает волю эмоциям, но сделала исключение в честь праздника и исполнила зажигательный танец под одну их песен группы Spice Girls. Она даже поделилась соответствующим видеороликом на своей странице. «Отказ от ответственности: высокие каблуки на диване», — отметила знаменитость.
Селебрити пришли поздравить многие гости из звездной «тусовки» и, судя по их радостным лицам, вечеринка удалась на славу. 10-летие собственного бренда Виктория Бекхэм также отметила оригинальной рекламной кампанией, снявшись в пакете, из которого торчали ее стройные ноги.
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