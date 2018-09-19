Скромно, но со вкусом: косынки вместо шляп, белые костюмы и другие тренды с лондонской Недели моды

Очередная Неделя моды подошла к своему логическому завершению. В отличие от кутюрье Нью-Йорка, дизайнеры Лондона оказались более сдержанными и самобытными. Но нам все же удалось отследить несколько важных трендов! Каких? Читай в этом материале.

Многообразие тренчей

Где еще, как не в столице Туманного Альбиона, так часто носят тренчи? В новом весенне-летнем сезоне эта верхняя одежда вновь останется одним из необходимых элементов гардероба. Впрочем, дизайнеры во главе с Риккардо Тиши решили, что просто базовые тренчкоты — это крайне скучно и нам пора переодеваться во что-то экстраординарное. Лаковая кожа точно не выйдет из моды, а конкуренцию ей составят сложнокройные тренчи из разных материалов и, конечно же, изделия с различными принтами. И не забывай, что цвет camel не единственно возможный. Следующей весной присмотрись к более ярким моделям.

Свободный крой

Если на подиумах Нью-Йорка мы видели нарочито сексуальные комплекты, то Лондон по-прежнему выступает за удобство и свободный крой. Вещи оversize мы заметили у Alexa Chung, Victoria Beckham, Ports 1961 и многих других. И если Виктория Бекхэм советует нам приобрести следующей весной брюки палаццо, то Кристофер Кейн настаивает на, казалось бы, вышедших из моды широких платьях-футболках.

Белые костюмы

Как ты наверняка помнишь, белый цвет стал одним из трендов нью-йоркской Недели моды. В Лондоне дизайнеры также решили не избегать этой вполне летней темы. Они предложили нам и белые платья, и рубашки, и сатиновые бельевые топы, но больше всего внимания уделили белым костюмам. Кто-то, например королева костюмного шика Виктория Бекхэм, строгую белую классику, кто-то, как Джонатан Андерсон , более новаторские и свободные по крою варианты, а кто-то, как, например, Эрдем Моралиоглу, сложносочиненные костюмы в королевском стиле.

Оттенки красного

Раз уж мы заговорили про цветовую палитру показов — самое время остановиться на, возможно, втором трендовом цвете будущего лета. И им стал оттенок красной вишни. Рубашки, свитера, спортивные платья, легинсы и даже пальто этого насыщенного цвета вошли в коллекции таких Домов, как Burberry, Victoria Beckham и Simone Rocha.

Косынки

Из сезона в сезон некоторые тренды остаются неочевидными. Вещь может «выстрелить» посередине сезона и оставаться в топе лишь непродолжительное время. Например, в прошлом сезоне таким трендом стали прозрачные пластиковые сумки. Теперь мы пророчим взлет продаж косынок и платков! А все потому, что этот аксессуар стал одним из любимых среди дизайнеров. Emilia Wickstead выпустили на подиум моделей в красочных косынках-банданах с огромными бантами на затылке, Алекса Чанг была не так радикальна и предложила повязать на голову шелковый платок, а вот у J. W. Anderson мы увидели «косынки» из белой и черной кожи. Впрочем, выделился вновь Риккардо Тиши. Свои косынки он повязал на пояс моделям, заменив ремни, а также использовал их практически вместо колье, закрепив на лацканы пиджаков. Как тебе, кстати, такая идея?

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Фото: Vogue.com