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Опасное разнообразие: в индустрии моды появился неоднозначный тренд
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Опасное разнообразие: в индустрии моды появился неоднозначный тренд 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Супермодели в ужасе, мир моды в восторге и предвкушении дальнейших экспериментов. Вместо того, чтобы искать красивые или необычные лица, фигуры, образы моделей по всему миру, фэшн-фотографы начали создавать идеальных digital-моделей, которым и на кастинги не надо ходить, и нужный размер одежды искать. Реальным моделям конкурировать с ними уже страшно, ведь их как бы нет, но бренды одежды так не считают. Об этом рассказала ВВС.
«Конкурировать с буквально несуществующими девушками действительно страшно. Им можно придать любую форму, образ без утомительных кастингов и показов», — считает Луиз Стоун (Louise Stone) — модель из Лондона, которая работала над рекламными кампаниями L’Oreal и Adidas.
Британский фотограф Камерон Джеймс-Уилсон (Cameron James-Wilson) в прошлом году создал виртуальную супер-модель Шуду (Shudu), которая стала лицом бренда Balmain. Чернокожая красавица Шуду имеет свой Instagram, массу заказов, а недавно ее портфолио пополнила работа с косметическим брендом Рианны Fenty Beauty. Ее образ — воплощение мечтаний модных брендов — необычная яркая внешность, стройная, высокая модель без капризов и претензий.
По мнению Луиз, реальной модели развитие тренда по созданию виртуальных моделей может создать нездоровую конкуренцию в мире моды, где девушкам и молодым людям приходится прикладывать немало усилий за контракты, особенно, если у них нестандартная внешность. А нарисованная Шуду, возможно, занимает место реальной красавицы из Африки, которую пока не нашли модные агенты.
Бренд Balmain в своем Instagram представил даже «армию виртуальных моделей» — Марго, Шуду и Джи, но идея компании транслировать в мир моды виртуализацию модельного бизнеса приняли по-разному.
Фотограф Мэнни Роман (Manny Roman) — среди критиков Balmain, хотя и восхищается их креативом.
«Мне не нравится тот нереальный посыл, который компания транслирует в общество», — считает фотограф, опасаясь новой волны «эпидемии» на идеальное тело.
Роман отмечает, что многие из нас обескуражены профилями в соцсетях и пытаются соответствовать красивым образам оттуда, и это мало кому удается, это не просто, что же будет, когда демонстрировать одежду будут идеальные рукотворные CGI-модели (англ. computer-generated imagery — компьютерные модели)?
Создатель Шуду рассказал, что до того, как бренд одежды обратился к нему, Шуду привлекла множество подписчиков в Instagram тем, что люди не знали о ее нереальности.
По мнению Джеймс-Уилсона, реальным моделям нет необходимости опасаться виртуальных моделей, они вообще могут работать вместе и мир моды только выиграет от этого. Фотограф уверен, что виртуальные модели — отлично подходят для одних задач, но непригодны для других, в этом их уязвимость. Но.
«Представьте, если бы реальная модель была отсканирована и воссоздана в цифровом виде, чтобы затем работать в любой точке мира в любое время и делать несколько показов или съемок в день?», — предложил Камерон помечтать.
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