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Все нараспашку: кофточка Беллы Хадид произвела фурор
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Все нараспашку: кофточка Беллы Хадид произвела фурор 

WDay.ru 38 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель даже повседневным образом умудряется шокировать прохожих.
21-летняя Белла Хадид не участвует в Лондонской неделе моды, а отдыхает в Париже. Но внимания к себе привлекла больше, чем все британские показы, вместе взятые. Папарацци подловили Беллу, гуляющей по столице Франции.
Звезда была одета очень просто: свободные джинсы, тяжелые ботинки и трикотажная кофточка на пуговицах, под которой не было ровным счетом ничего, кроме идеального тела топ-модели. При этом застегивать кофту Белла нужным не сочла. И все прохожие могли любоваться на ее фигуру во всей красе.
Нам интересно: а Белла вообще когда-нибудь выходит из дома в полном комплекте одежды? Всего неделю назад, например, она совершенно забыла про юбку. На улицах Нью-Йорка модель можно было увидеть в одном лишь коротеньком жакете и черных прозрачных колготках.
Про нижнее же белье Хадид, кажется, и не вспоминает. А оно вообще есть у девушки в гардеробе? Ведь и на прогулке, и на вечеринках, и даже на красных дорожках звезду чаще видят без него.
При этом порой Хадид демонстрирует великолепный стиль. Недавно она показала всему миру, показала, что сексуальное платье вполне может быть скромным. Думается, множество модниц сразу занесли такое в свой список желаний.
Поэтому суперсмелые образы Беллы, скорее всего, объясняются не отсутствием вкуса, а желанием эпатировать окружающих. И с этой задачей модель великолепно справляется. Стоит посмотреть только на ее провокационные луки за последние пару месяцев!
Больше фото — по стрелке.
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