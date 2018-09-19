Р. Боширову и А. Петрову подарят бренд для производства химических веществ и оказания туристических услуг

«Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации «Золотой бренд» намерен подарить эти товарные знаки самим А. Петрову и Р. Боширову», — рассказал представитель компании.

Он отказался уточнить, ведет ли компания переговоры с самими А. Петровым и Р. Бошировым по поводу регистрации данного бренда.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Агенства «Москва» , товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №1-45, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом различные химические препараты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, защитные вещества, духи и другие парфюмерные изделия, а также одежду и женские аксессуары. Кроме того, под этим брендом можно будет оказывать услуги туристических и охранных агентств, открывать фитнес-клубы и бары. Заявка на регистрацию бренда подана 14 сентября 2018 г.