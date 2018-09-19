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Р. Боширову и А. Петрову подарят бренд для производства химических веществ и оказания туристических услуг
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Р. Боширову и А. Петрову подарят бренд для производства химических веществ и оказания туристических услуг 

Агентство «Москва» + ещё 1 34 минуты назад
Компания «Золотой бренд» подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, который планирует передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемых властями Британии в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Золотой бренд».
«Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации «Золотой бренд» намерен подарить эти товарные знаки самим А. Петрову и Р. Боширову», — рассказал представитель компании.
Он отказался уточнить, ведет ли компания переговоры с самими А. Петровым и Р. Бошировым по поводу регистрации данного бренда.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Агенства «Москва», товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №1-45, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом различные химические препараты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, защитные вещества, духи и другие парфюмерные изделия, а также одежду и женские аксессуары. Кроме того, под этим брендом можно будет оказывать услуги туристических и охранных агентств, открывать фитнес-клубы и бары. Заявка на регистрацию бренда подана 14 сентября 2018 г.
Ранее россияне А. Петров и Р. Боширов, которых Британия подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны С. Скрипаля и его дочери веществом «Новичок», в эфире телеканала RT заявили, что выезжали за рубеж в туристических целях.
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