Street style: 5 самых стильных аутфитов на Неделе моды в Лондоне ss '19

Брюки в клетку

Если вас пригласили на Неделю моды, то вы, наверняка, что-то понимаете в этом. Поэтому точно знаете, что клетка — один из главных маст-хевов осени. Модницы со всего мира демонстрируют повальное увлечение этим принтом и собирают самые стильные образы с его участием. Нам понравился этот простой, но очень эффектный лук с клетчатыми брюками, тренчем и сапогами в стиле вестерн. Планируем теперь так всю осень ходить.

Анималистичный принт

Это, наверное, самый уютный и осенний лук с участием животного принта, который мы когда-либо видели. Теплая цветовая гамма — так и хочется укутаться в этот наряд, взять с собой кофе со вкусом тыквы и отправиться исследовать осенний город.

Больше клетки

Если по какой-то причине брюки в клетку вас не устроили, или вам показалось этого мало, то не останавливайте себя от покупки крутого плаща или пальто с таким принтом. Его можно носить как с джинсами, так и с платьями миди нюдового оттенка или миксовать с другими принтами, например, леопардом.

Велосипедки

Велосипедки с леопардовым принтом? Yes, please. Пока известные фэшионисты предпочитают черную модель, мы предлагаем пуститься во все тяжкие и найти себе необычную и экстравагантную.

Серебро

Серебро и эффект металлик будут среди главных трендов будущей весны. Модницы уже сейчас примеряют на себя одежду по новым трендам, сочетая ее с осенней обувью и аксессуарами. Только посмотрите на эти кожаные ботфорты — это любовь!