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Лос-Анджелес запретит продажу натурального меха
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Лос-Анджелес запретит продажу натурального меха 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Власти Лос-Анджелеса проголосовали за полный запрет на продажу изделий из натурального меха на территории города. Теперь это крупнейший город в США, где действует запрет, но не единственный — ранее такой же закон ввели власти Сан-Франциско. В официальном заявлении член администрации Лос-Анджелеса Пол Кортез сообщил: «Мы рады прекратить жестокую и бесчеловечную практику. Лос-Анджелес всегда был лидером в вопросах гуманности, и это прекрасный следующий шаг на этом поле. Надеемся, скоро вся страна введет такой запрет». Также он выразил поддержку модным брендам, отказавшимся от использования меха — Michael Kors, Jimmy Choo, Versace, Gucci и Burberry.
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