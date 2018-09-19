Лос-Анджелес запретит продажу натурального меха

Власти Лос-Анджелеса проголосовали за полный запрет на продажу изделий из натурального меха на территории города. Теперь это крупнейший город в США, где действует запрет, но не единственный — ранее такой же закон ввели власти Сан-Франциско. В официальном заявлении член администрации Лос-Анджелеса Пол Кортез сообщил: «Мы рады прекратить жестокую и бесчеловечную практику. Лос-Анджелес всегда был лидером в вопросах гуманности, и это прекрасный следующий шаг на этом поле. Надеемся, скоро вся страна введет такой запрет». Также он выразил поддержку модным брендам, отказавшимся от использования меха — Michael Kors, Jimmy Choo, Versace, Gucci и Burberry.