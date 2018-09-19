С чем носить жакет, чтобы выглядеть стильно 

Позаимствовав из мужского гардероба пиджаки, женщины стали носить их с брюками, а чуть позже с юбками и платьями. Основная причина любви к жакетам заключается в том, что они балансируют на грани мужского и женского стиля, выглядят строго и вместе с тем подходят для повседневного использования.
Вот вам пять идей от фешен-блогеров старше сорока лет, которые на своем примере показывают, как составить стильный образ с жакетом и при этом не выглядеть в нем скучно.
Жакет + платье А-силуэта
Классический жакет в клетку можно надеть с платьем-футляром или юбкой-карандашом, но тогда образ получится чересчур формальным. Ослабить официальность поможет романтичный крой — платье А-силуэта. Летящая юбка добавит образу легкости. Вам останется лишь расставить яркие акценты с помощью аксессуаров.
@akeytothearmoire
Романтичные платья для такого стильного сочетания вы можете подобрать в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.
Жакет-смокинг + укороченные брюки
Не уверены, что хотите приобретать вещи необычного кроя или яркого цвета? Делайте ставку на классику. Пусть у вас будет всего два жакета, оба черных, но разных фасонов. Например, смокинг отлично вписывается и в вечерний дресс-код, и в дневной.
@glamupyourlifestyle
Под смокинг можно надеть топ в бельевом стиле, шелковый топ с круглым вырезом или белую рубашку. В сочетании с узкими или прямого кроя брюками и остроносыми лодочками такой вариант всегда выглядит элегантно.
Жакет в клетку + вещь с принтом
Модный трюк этого сезона — сочетание в деловом образе сразу нескольких принтов. Главное, чтобы они не контрастировали по цветовой гамме и ладили между собой. В этом образе объединены сразу три принта: два вида клетки (тартан и виши) и леопард. Вещи выполнены в черно-белой цветовой гамме, поэтому хорошо сочетаются между собой.
@my_small_wardrobe
Тем, кто не готов к таким экспериментам, принтованную блузку можно заменить на однотонную и добавить шейный платок, чтобы сделать образ ярче.
Жакет с принтом + однотонные брюки
Блейзер в клетку — одна из ключевых покупок этой осени. Он хорошо смотрится в паре с однотонными классическими брюками или длиной 7/8. Вместо брюк можно выбрать джинсы — темно-синие, серые, черные, бордовые, бутылочно-зеленые (в тон жакета).
@notlamb
Если вместо блузки надеть однотонный шелковый топ, он сделает образ менее формальным.
Однотонный жакет + юбка макси и кроссовки
Лето выдалось жарким, так не хочется с ним расставаться! Перенесите летние эмоции в деловой образ. В пару к светлому жакету 40-летняя женщина может выбрать юбку макси с принтом, вместо блузки надеть футболку, а туфли заменить на кроссовки.
@doesmybumlook40
Такой образ, во-первых, сразу же сбавляет десяток лет. Во-вторых, выглядит необычно и идеально подходит для сентября.
Мнение эксперта
— Я хочу, чтобы одежда на всех женщинах — особенно после сорока лет — выглядела великолепно! Важно для меня и то, как женщина будет ощущать ее на своем теле. Многие после 40 любят носить твидовые комплекты и жакеты. В свое время их сделала хитом Коко Шанель. Это классика. Твидовый костюм действительно интересно и элегантно смотрится на молодой женщине, но когда твид надевает женщина за сорок, она автоматически превращается в синий чулок. Поэтому так важен выбор тканей: твид лучше заменить на джерси, техничный бистрейч и особенно воздушный трикотаж. Яркая цветовая палитра украсит и выделит любую женщину, особенно старше 40 лет.