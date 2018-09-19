С чем носить жакет, чтобы выглядеть стильно

Позаимствовав из мужского гардероба пиджаки, женщины стали носить их с брюками, а чуть позже с юбками и платьями. Основная причина любви к жакетам заключается в том, что они балансируют на грани мужского и женского стиля, выглядят строго и вместе с тем подходят для повседневного использования.

Вот вам пять идей от фешен-блогеров старше сорока лет, которые на своем примере показывают, как составить стильный образ с жакетом и при этом не выглядеть в нем скучно.

Жакет + платье А-силуэта

Классический жакет в клетку можно надеть с платьем-футляром или юбкой-карандашом, но тогда образ получится чересчур формальным. Ослабить официальность поможет романтичный крой — платье А-силуэта. Летящая юбка добавит образу легкости. Вам останется лишь расставить яркие акценты с помощью аксессуаров.

@akeytothearmoire

Романтичные платья для такого стильного сочетания вы можете подобрать в магазине монобрендовой одежды Milano Moda.

Жакет-смокинг + укороченные брюки

Не уверены, что хотите приобретать вещи необычного кроя или яркого цвета? Делайте ставку на классику. Пусть у вас будет всего два жакета, оба черных, но разных фасонов. Например, смокинг отлично вписывается и в вечерний дресс-код, и в дневной.

@glamupyourlifestyle

Под смокинг можно надеть топ в бельевом стиле, шелковый топ с круглым вырезом или белую рубашку. В сочетании с узкими или прямого кроя брюками и остроносыми лодочками такой вариант всегда выглядит элегантно.

Жакет в клетку + вещь с принтом

Модный трюк этого сезона — сочетание в деловом образе сразу нескольких принтов. Главное, чтобы они не контрастировали по цветовой гамме и ладили между собой. В этом образе объединены сразу три принта: два вида клетки (тартан и виши) и леопард. Вещи выполнены в черно-белой цветовой гамме, поэтому хорошо сочетаются между собой.

@my_small_wardrobe

Тем, кто не готов к таким экспериментам, принтованную блузку можно заменить на однотонную и добавить шейный платок, чтобы сделать образ ярче.

Жакет с принтом + однотонные брюки

Блейзер в клетку — одна из ключевых покупок этой осени. Он хорошо смотрится в паре с однотонными классическими брюками или длиной 7/8. Вместо брюк можно выбрать джинсы — темно-синие, серые, черные, бордовые, бутылочно-зеленые (в тон жакета).

@notlamb

Если вместо блузки надеть однотонный шелковый топ, он сделает образ менее формальным.

Однотонный жакет + юбка макси и кроссовки

Лето выдалось жарким, так не хочется с ним расставаться! Перенесите летние эмоции в деловой образ. В пару к светлому жакету 40-летняя женщина может выбрать юбку макси с принтом, вместо блузки надеть футболку, а туфли заменить на кроссовки.

@doesmybumlook40

Такой образ, во-первых, сразу же сбавляет десяток лет. Во-вторых, выглядит необычно и идеально подходит для сентября.

Мнение эксперта