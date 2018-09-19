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Так было задумано? Белла Хадид снова чуть не обнажила грудь, надев кардиган на голое тело
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Так было задумано? Белла Хадид снова чуть не обнажила грудь, надев кардиган на голое тело 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не так давно папарацци запечатлели Беллу Хадид на улицах Нью-Йорка в нежно-розовом кардигане. Обычно подобные вещи носят поверх футболок или рубашек, но топ-модель предпочла надеть его на голое тело. И оказалось, что это была не разовая акция: красавице настолько полюбился этот смелый стилистический прием, что теперь она ходит так всегда. К примеру, 18 сентября брюнетка была замечена в таком виде в Париже: мешковатые джинсы с высокой талией, грубые черные ботинки и кардиган горчичного цвета, застегнутый лишь на самую верхнюю пуговицу. Окружающие легко могли увидеть грудь знаменитости, но ее это совсем не смущало.
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