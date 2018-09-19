Мелания Трамп в стильном пальто затмила всех на официальном приеме

Вчера, 18 сентября, в Белом доме состаялась официальная встреча глав государств США и Польши — Дональда Трампа Анджея Дуду . Как принято на встречах такого уровня, президентов сопровождали их супруги — Мелания Трамп и Агата Дуда.

Фотография: REX/Shutterstock

Уже давно известно, что первая леди США славится своим тонким вкусом и чувством стиля, что она не раз доказывала во время официальных выходов в свет. Для очередного появления на публике супруга Дональда Трампа выбрала светлое пальто бренда Gucci за 4000 долларов (примерно 270 тысяч российских рублей). Элегантный наряд был разбавлен яркими синими манжетами и воротником такого же оттенка, а также крупными пуговицами цвета слоновой кости. Элегантные синие лдодочки удачно гармонировали с нарядом первой леди.

Официальный Инстаграм Мелании Трамп

Экс-модель использовала минимум макияжа — свои излюбленные растушеванные тени и тушь для ресниц, традиционную прическу из распущенных волос Мелания менять не стала.