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Мелания Трамп в стильном пальто затмила всех на официальном приеме
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Мелания Трамп в стильном пальто затмила всех на официальном приеме 

Журнал ОК! 21 минуту назад
Вчера, 18 сентября, в Белом доме состаялась официальная встреча глав государств США и Польши — Дональда Трампа и Анджея Дуду. Как принято на встречах такого уровня, президентов сопровождали их супруги — Мелания Трамп и Агата Дуда.
Фотография: REX/Shutterstock
Уже давно известно, что первая леди США славится своим тонким вкусом и чувством стиля, что она не раз доказывала во время официальных выходов в свет. Для очередного появления на публике супруга Дональда Трампа выбрала светлое пальто бренда Gucci за 4000 долларов (примерно 270 тысяч российских рублей). Элегантный наряд был разбавлен яркими синими манжетами и воротником такого же оттенка, а также крупными пуговицами цвета слоновой кости. Элегантные синие лдодочки удачно гармонировали с нарядом первой леди.
Официальный Инстаграм Мелании Трамп
Экс-модель использовала минимум макияжа — свои излюбленные растушеванные тени и тушь для ресниц, традиционную прическу из распущенных волос Мелания менять не стала.
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