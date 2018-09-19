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К наряду Ольги Сутуловой ни убавить, ни прибавить
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К наряду Ольги Сутуловой ни убавить, ни прибавить 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Но модные эксперты WomanHit.ru советует быть осторожнее с этим оттенком розового
Но модные эксперты WomanHit.ru советует быть осторожнее с этим оттенком розового Илья Легостаев Вперед, на розовую вечеринку! Розовый признан почти всеми модными экспертами весьма опасным цветом. А с оттенком, который выбрала Ольга, лучше обращаться так же осторожно, как с гранатой. Тот самый случай, когда смелость — не лучшее качество. Анастасия Бойченко О пользе простоты — в данном случае к наряду Ольги ни убавить, ни прибавить. Разве что часы имело бы смысл убрать для полноты картины.
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