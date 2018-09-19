Королевы вечеринки: Хайди Клум и Тайра Бэнкс доказывают, что после 40 легко можно носить «кричащие» мини 

Хайди Клум и Тайра Бэнкс вместе ведут музыкальное шоу America's Got Talent и по долгу службы постоянно соревнуются друг с другом в эффектности нарядов. Съемки проходят несколько раз в месяц, а потому двум топ-моделям приходится постоянно менять образы. На этот раз две знаменитости предпочли сексуальные мини-платья: Хайди — в нежно-розовых перьях и с открытыми плечами, Тайра — из мерцающей золотой ткани с глубоким декольте и рукавами-фонариками. И так красавицы в очередной раз доказали, что в возрасте «за 40» легко можно носить длину выше колена и обращать внимание на необычные фактуры. Главное — светиться изнутри и не забывать об усердных тренировках, чтобы с гордостью оголять стройные ноги.