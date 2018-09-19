50 идеальных пальто на осень

Главное, о чем стоит задуматься перед наступлением холодов, — покупка пальто. Мы сократили до минимума муки выбора и составили шопинг-гид по лучшим моделям сезона. Огненно-красные и цвета мокрого асфальта, полосатые и в мелкую клетку, кашемировые и шерстяные, от 3599 до 560 000 рублей. Любая верхняя одежда — серьезное вложение в гардероб, поэтому самой разумной инвестицией будет та, которой не подвластны сезонные смены тенденций. Универсальные варианты, которые можно носить на любую одежду, — длинные, минималистичные и нейтральных оттенков. Такие есть у мужской марки Strellson, пропагандирующей стиль smart-casual, российского бренда UShatava, мимикрирующего под релизы Кристофа Лемера, и петербургского лейбла Oh, My, создающего демократичные вещи, пожалуй, даже лучше, чем H&M и Zara.

Для любителей экстра-моделей, сошедших прямо с миланского подиума, есть коллекции MSGM, Valentino и Gucci. Первый осваивает искусство драпировок, второй приручает желтоглазых тигров, а третий обыгрывает милитари-моду, апеллируя к гусарским пиджакам. Что бы вы ни надели вместе с таким пальто (базовый бадлон или офисную юбку), будете смотреться, как на фэшн-премии CFDA. А если стилизуете образ балаклавой и пуховиком, повязанным за рукава на пояс, сможете конкурировать в «инстаграммности» с Анной Делло Руссо и Беллой Хадид

В качестве других вариантов стайлинга — сапоги с широким голенищем, ботильоны с геометричным каблуком и казаки, усыпанные стразами (причем как для женщин, так и для мужчин). А вот сумки должны быть менее кричащими: шоппер от петербургских художников и дизайнеров (например, Аси Мальберштейн или Авроры Батыревой) сделают вас не только модными, но и эко-сознательными.

Кстати, локальные дизайнеры делают не только отличные детали образа, но и верхнюю одежду с лучшим соотношением качества и цены. За 16 000 рублей можно укутаться в асимметричный авангард Bat Norton, модель Novaya с утепленной подкладкой или ярко-желтое пальто «Уста к Устам», недавно открывшего второй магазин на Новой Голландии. А у масс-маркета Befree, одежду которого часто можно купить за стипендию, есть бирюзово-изумрудные варианты, которые хорошо смотрятся и с классикой, и cо спортивными вещами.

Для мужчин петербургские бренды пальто делают редко — лучше присмотреться к люксовым (и очень красивым) релизам Raf Simons, Eleventy и Jil Sander. Или закупиться вещами UNIQLO с биркой BLOCKTECH — такие технологичные модели защищают от ветра, дождя и автомобильных брызгов. А если надеть внутрь ультралегкий пуховик от той же японской марки, можно проходить в осеннем пальто еще и целую зиму.