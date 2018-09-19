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Назван запретивший жителям носить шубы город
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Назван запретивший жителям носить шубы город 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Главы муниципалитета Лос-Анджелеса Пол Коретз, Боб Блуменфилд и Митч Офарелл единогласно проголосовали за запрет на ношение одежды из натурального меха в городе. Об этом сообщает Metro.
«Мы больше не будем принимать участие в негуманной и мерзкой торговле мехом, которая продолжалась годами. Этим мы подадим пример всему штату и всей стране в целом», — надеется автор идеи Боб Блуменфилд.
Поводом для отказа от меха стал митинг организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA — «Люди за этичное отношение к животным») во главе с актрисами Алисией Сильверстоун и Миной Сувари.
«Это решение убережет бесчисленное множество животных от живодерства ради вещей, которых не хотят покупатели и от производства которых отказываются топовые бренды. Это мощное решение. Когда говорит Лос-Анджелес, слушает весь мир. Сегодня Лос-Анджелес заявляет: "конец эпохе меха"», — прокомментировали представители PETA.
В марте глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. «Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным», — пояснила она свою позицию.
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