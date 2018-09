Назван запретивший жителям носить шубы город 

Главы муниципалитета Лос-Анджелеса Пол Коретз, Боб Блуменфилд и Митч Офарелл единогласно проголосовали за запрет на ношение одежды из натурального меха в городе. Об этом сообщает Metro.

«Мы больше не будем принимать участие в негуманной и мерзкой торговле мехом, которая продолжалась годами. Этим мы подадим пример всему штату и всей стране в целом», — надеется автор идеи Боб Блуменфилд.

Поводом для отказа от меха стал митинг организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA — «Люди за этичное отношение к животным») во главе с актрисами Алисией Сильверстоун и Миной Сувари.