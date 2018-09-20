Виктория Бекхэм дебютировала на Неделе моды в Лондоне

Виктория Бекхэм в этом году празднует 10-летие своего бренда. По таком случаю, дизайнер, уже давно с мировым именем, решила продемонстрировать впервые свою новую коллекцию на Лондонской неделе моды. Виктория Бекхэм дебютировала на Неделе моды в ЛондонеРанее, показы новых коллекций проходили исключительно на Нью-Йоркской неделе моды. В этот же раз, дизайнер выбрала родной город. На показ пришло все семейство Бекхэмов, дабы поддержать маму. А сразу после шоу, Ромео Бекхэм сделал пост в поддержку Виктории: «Замечательное шоу, мам, мы тебя так сильно любим!»

Признание семьи, неоспоримо важный момент в любом деле. Однако, новая коллекция Виктории, похоже не оставила равнодушным никого. Модные критики признали, что в новой коллекции, однозначно чувствуется так хорошо узнаваемый почерк дизайнера, который формировался на протяжении 10 лет: абсолютно носибельные модели, с элементами шика.