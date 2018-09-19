Виктория Бекхэм отпраздновала 10-летие своего модного бренда (фото) 

Обычно Виктория Бекхэм свои новые коллекции демонстрирует в рамках Недели моды в Нью-Йорке, однако на этот раз отправилась за океан и приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Повод для такого решения особый: Виктория празднует 10-летие модного бренда, носящего ее имя.
На вечеринке по случаю 10-летнего юбилея Victoria Beckham Викторию поддержали муж, Дэвид Бекхэм, и сын Бруклин, к которому присоединился его приятель — певец Лиам Пейн. Поздравить Викторию приехали нынешний главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, друзья семейства Бекхэм — Дэвид Ферниш и звездный шеф-повар Гордон Рамзи, модели Лара Стоун и Винни Харлоу.
Фото с мероприятия:
попкорнnews