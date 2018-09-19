Армейский шик: на Советской открылся магазин «Армия России» с вежливыми мишками

Сеть магазинов «Армия России» открыла большой магазин на Советской, 40, в здании гостиницы Министерства Обороны. Магазин носит двойное название, кроме бренда «Армия России» на вывеске написано «Военторг» . Торговая точка заняла помещение офицерской столовой.

По оценкам корреспондента НГС, львиную долю ассортимента составляют товары, не имеющие отношение к воинской службе: куртки, толстовки, спортивные шапки и т. д. Надпись «Армия России» на них используется просто как бренд. Часть вещей, сшитых их ткани с камуфляжной окраской подойдут, скорее, для охотников и рыболовов.

В магазине также есть стилизованные сопутствующие товары — например, зажигалки в форме снаряжённых патронов, а также игрушки — например плюшевые мишки, одетые в военную форму. Коробка с мишками намекает на то, что из них можно собрать спецотряд — «Собери коллекцию вежливых мишек», советует производитель.

Сотрудники магазина не разрешили фотографировать в зале, сославшись на то, что для этого им нужно получить санкцию «высшего руководства». Но по информации официального сайта бренда, шапочки с надписью «Армия» здесь стоят, например 799 рублей, толстовки с надписью «Армия России. Стальной характер» — 2499 рублей, а набор сладостей для детей серии «Вежливые мишки» — 599 рублей.

Сеть магазинов «Армия России» создана компанией «Военторг-Ритейл». На сайте компании есть информация только о восьми торговых точках, однако, указано, что такие магазины можно открыть и по франчайзингу. В Новосибирске уже работает «Армия России» в торговом центре «Галерея Новосибирск».