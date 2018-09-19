Ещё
Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue 

ТК «Звезда» + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ответ на скандальные снимки в сентябрьском номере журнала, сделанные в российской деревне Чикинская, ее жители провели «ответную» фотосессию.
Скандальная фотосессия в сентябрьском номере итальянского Vogue, сделанная в российской деревне Чикинская Пинежского района Архангельской области, не нашла положительных откликов как у российских пользователей соцсетей, так и у самих жителей неожиданно прославившегося российского населенного пункта. То, что дизайнеры Лотта Волкова, Демна Гвасалия и Гоша Рубчинский представили в модном журнале, как «ностальгическое представление о постперестроечном времени перемен», в интернете охарактеризовали прямо: отвратительное уродство. Напомним, на фотографиях одна из моделей в творениях дизайнеров предстает в том числе на фоне старинной церкви с крестом в руке. А у другой манекенщицы на лице вдруг появляются мужские усы.
«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством!», — пишут российские пользователи.
А сами жители деревни Чикинская между тем уже придумали, как ответить итальянскому журналу. И снялись в собственной фотосессии, под названием «Наш ответ Vogue: Красота глазами пинежан». В ней девушки в платках, красных национальных платьях и юноши в красных рубахах предстают в том числе на фоне стогов сена и русских берез. Как объяснили в районной администрации, они не стремились раскритиковать известный журнал, а хотели «показать свой взгляд на красоту Пинежья, архитектуры, природы и людей».
Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте
Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте
Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте
ТК «Звезда»: последние новости
Итальянский Vogue привнес безвкусного «шика» на русские просторы СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Британские СМИ раскрыли имена пары, отравившейся в ресторане Солсбери
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шаурма или шаверма: вся правда о главном блюде России4
Продукты, которые можно хранить всю жизнь1
Что не так с хозяйственным мылом22
Дочь Волочковой пошла по стопам матери52
Анна Седокова демонстрирует увеличившиеся ягодицы21
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение