Жители деревни в Архангельской области отомстили за фотосессию итальянскому Vogue

В ответ на скандальные снимки в сентябрьском номере журнала, сделанные в российской деревне Чикинская, ее жители провели «ответную» фотосессию.

Скандальная фотосессия в сентябрьском номере итальянского Vogue, сделанная в российской деревне Чикинская Пинежского района Архангельской области, не нашла положительных откликов как у российских пользователей соцсетей, так и у самих жителей неожиданно прославившегося российского населенного пункта. То, что дизайнеры Лотта Волкова, Демна Гвасалия Гоша Рубчинский представили в модном журнале, как «ностальгическое представление о постперестроечном времени перемен», в интернете охарактеризовали прямо: отвратительное уродство. Напомним, на фотографиях одна из моделей в творениях дизайнеров предстает в том числе на фоне старинной церкви с крестом в руке. А у другой манекенщицы на лице вдруг появляются мужские усы.

«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством!», — пишут российские пользователи.

А сами жители деревни Чикинская между тем уже придумали, как ответить итальянскому журналу. И снялись в собственной фотосессии, под названием «Наш ответ Vogue: Красота глазами пинежан». В ней девушки в платках, красных национальных платьях и юноши в красных рубахах предстают в том числе на фоне стогов сена и русских берез. Как объяснили в районной администрации, они не стремились раскритиковать известный журнал, а хотели «показать свой взгляд на красоту Пинежья, архитектуры, природы и людей».

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА ВКонтакте