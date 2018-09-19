Жители российской глубинки дали отпор мировым дизайнерам

Жители деревни Чикинская Пинежского района Архангельской области устроили фотосессию в ответ на рекламную кампанию дизайнеров Лотты Волковой, Демны Гвасалии Гоши Рубчинского для итальянского издания Vogue. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 29».

В начале сентября Vogue Italia опубликовали снимки, на которых модели демонстрировали пестрые дизайнерские костюмы на фоне деревенской улицы и старинной церкви в деревне Чикинская. Фотосессию назвали «ностальгическим представлением о постперестроечном времени перемен». Пользователи соцсетей жестко раскритиковали съемку, обзывая создателей «грязными русофобскими животными».

Местные жители решили показать журналу «свой взгляд на красоту Пинежья». В официальной группе Пинежского района во «Вконтакте» появилось сообщение о начале фотоконкурса «Наш ответ Vogue: красота глазами пинежан». Участники начали фотографироваться в русских народных костюмах и выкладывать снимки в группу. Мужчины наряжались в красно-белые национальные рубахи, а женщины — в сарафаны, платки и венки из полевых цветов.

В июле новосибирский дизайнер Софья Хайда выпустила футболки с принтом, изображающим трех болельщиков в кокошниках, которые поедали хот-доги во время матча Россия — Испания на ЧМ-2018. Одна из трех футболок полностью покрыта размноженным рисунком болельщиков, на другой они изображены один раз с подписью «Эту страну не победить!».