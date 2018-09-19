Кудри и золото: 44-летнюю Тайру Бэнкс не узнать в новом имидже

С телезвездой происходят поразительные метаморфозы!

Бессменная ведущая шоу America’s Got Talent, кажется, решила полностью изменить свой привычный образ. По крайней мере, последние ее выходы в свет явно об этом свидетельствуют.

Так, например, на съемках программы в середине сентября 2018 года модель появилась в роскошном золотом платье-бондаже с пышными рукавами. Мини-наряд идеально сел по фигуре и подчеркнул и без того аппетитные изгибы звезды. Образ дополнили кокетливые пышные завитушки в духе 80-х.

Стоит заметить, что в последнее время фурор среди модных критиков производит чуть ли не каждый туалет 44-летней Тайры. Одно только алое платье-кимоно чего только стоит! А сверкающее тысячами пайеток одеяние в «ручалочьем» стиле? Выше всяких похвал!

Похоже, Бэнкс решила подойти к созданию образов для красной ковровой дорожки куда более ответственно, чем это было раньше. Ни для кого не секрет, что модель никогда не славилась безупречным вкусом, а тут такие метаморфозы. Неужели в жизни звезды появился новый мужчина? А может, все дело в хорошем стилисте? Время покажет.

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