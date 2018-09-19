Ещё
Кудри и золото: 44-летнюю Тайру Бэнкс не узнать в новом имидже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кудри и золото: 44-летнюю Тайру Бэнкс не узнать в новом имидже 

WDay.ru 31 минуту назад
Фото: WDay.ru
С телезвездой происходят поразительные метаморфозы!
Бессменная ведущая шоу America’s Got Talent, кажется, решила полностью изменить свой привычный образ. По крайней мере, последние ее выходы в свет явно об этом свидетельствуют.
Так, например, на съемках программы в середине сентября 2018 года модель появилась в роскошном золотом платье-бондаже с пышными рукавами. Мини-наряд идеально сел по фигуре и подчеркнул и без того аппетитные изгибы звезды. Образ дополнили кокетливые пышные завитушки в духе 80-х.
Стоит заметить, что в последнее время фурор среди модных критиков производит чуть ли не каждый туалет 44-летней Тайры. Одно только алое платье-кимоно чего только стоит! А сверкающее тысячами пайеток одеяние в «ручалочьем» стиле? Выше всяких похвал!
Похоже, Бэнкс решила подойти к созданию образов для красной ковровой дорожки куда более ответственно, чем это было раньше. Ни для кого не секрет, что модель никогда не славилась безупречным вкусом, а тут такие метаморфозы. Неужели в жизни звезды появился новый мужчина? А может, все дело в хорошем стилисте? Время покажет.
Как выглядели звезды на Неделях моды 15 лет назад и сейчас
Никто без стилиста: звезды, которые не могут одеваться сами
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Оливия Палермо знает, как круто выглядеть в офисе Аврил Лавин прошлась по городу в пикантном наряде Это фиаско: супермодель Лара Стоун оделась как провинциалка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочки звезд, которые выглядят хуже мам1
Телеведущая рассказала о домогательствах дельфина10
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
В постели с Барби: кто живет с фанатами пластики17
Собчак объявила о второй беременности39
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
04:15
Как привлечь удачу
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
04:08
Российские звезды, которые жили на две семьи
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение