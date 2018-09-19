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Целый гардероб: в Кольцово задержали пассажира, который привез с курорта 56 килограммов одежды
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Целый гардероб: в Кольцово задержали пассажира, который привез с курорта 56 килограммов одежды 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Кольцовские таможенники задержали пассажира, который привез из Антальи в Екатеринбург новую одежду общим весом 56 килограммов. Когда он проходил «зеленый коридор», специалистов таможни заинтересовали четыре огромных черных баула.
— Изображение на экране интроскопа было однородным и по цвету, и по плотности, так что вывод был очевиден — перед нами партия товаров народного потребления, — рассказал главный инспектор таможенного поста Вячеслав Калеганов.
При досмотре выяснилось, что в сумках пассажир вез новую одежду, промаркированную лейблами известных брендов. А значит, речь шла о незадекларированной товарной партии, а также о вероятном контрафакте.
Задержанный мужчина объяснил, что он уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, но в этот раз решил совместить приятное с полезным: не только отдохнуть на турецком побережье, но и закупить товар для своего магазина в Перми. Сейчас новые спортивные костюмы, джинсы, платья и брюки помещены на склад временного хранения.
Теперь таможенникам нужно будет выяснить стоимость товара и законность его перемещения через таможенную границу. Для перевозки такой партии нужно было получить разрешение компаний-правообладателей на использование товарных знаков. Скорее всего, туристу-предпринимателю грозит крупный денежный штраф с возможной конфискацией всей одежды.
В начале августа в Кольцово задержали китайца, который хотел незаконно вывезти из России полный чемодан денег.
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