Целый гардероб: в Кольцово задержали пассажира, который привез с курорта 56 килограммов одежды

Кольцовские таможенники задержали пассажира, который привез из Антальи в Екатеринбург новую одежду общим весом 56 килограммов. Когда он проходил «зеленый коридор», специалистов таможни заинтересовали четыре огромных черных баула.

— Изображение на экране интроскопа было однородным и по цвету, и по плотности, так что вывод был очевиден — перед нами партия товаров народного потребления, — рассказал главный инспектор таможенного поста Вячеслав Калеганов.

При досмотре выяснилось, что в сумках пассажир вез новую одежду, промаркированную лейблами известных брендов. А значит, речь шла о незадекларированной товарной партии, а также о вероятном контрафакте.

Задержанный мужчина объяснил, что он уже несколько лет занимается предпринимательской деятельностью, но в этот раз решил совместить приятное с полезным: не только отдохнуть на турецком побережье, но и закупить товар для своего магазина в Перми. Сейчас новые спортивные костюмы, джинсы, платья и брюки помещены на склад временного хранения.

Теперь таможенникам нужно будет выяснить стоимость товара и законность его перемещения через таможенную границу. Для перевозки такой партии нужно было получить разрешение компаний-правообладателей на использование товарных знаков. Скорее всего, туристу-предпринимателю грозит крупный денежный штраф с возможной конфискацией всей одежды.

В начале августа в Кольцово задержали китайца, который хотел незаконно вывезти из России полный чемодан денег.