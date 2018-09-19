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Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 3
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Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 3 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Richard Quinn
Одна из главных интриг Недели моды в Лондоне — появится ли королева на показе своего любимчика Ричарда Куинна — разрешилась прошлым вечером. Чуда не случилось, королева не приехала: вместо нее первые ряды заняли студенты лондонских школ искусств. После прошлого показа перед молодым человеком стояла непростая задача — превзойти самого себя, и, знаете, он это смог. Коллекция весна-лето 2019 — аллюзия на кутюр с его тяготением к сложным сочетаниям и скрупулёзным отношением к каждой детали. Красочные цветочные бутоны, анималистичные принты и отделка перьями в сочетании с большим количеством плиссировки, оборок и крупных бантов — королева бы точно осталась довольна.
Natasha Zinko
Коллекцию, наполненную городским звучанием, в которой нашлось место главным трендам следующего сезона, — дениму, логомании и неону, представила в рамках LFW дизайнер украинского происхождения Наташа Зинько. Визуально показ можно разделить на две части, первая из которых была отдана эстетике стритвира. Вторая часть, выполненная в более мягких пастельных тонах, — обращение дизайнера к стилю casual с любимым для Наташи клеточным принтом, oversize жакетами и нарочито подчеркнутой линией талии.
Roberta Einer
«Я черпаю вдохновение из своих путешествий», — поделилась с журналистами на backstage своего шоу эстонка Роберта Эйнер. Мягкие цвета, техника колор блок, расслабленные силуэты, струящиеся ткани и неброский стайлинг — что еще необходимо современной девушке, которая на день-другой сбежала от городской суеты к бескрайним просторам океана? Думаем, большего и не надо.
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