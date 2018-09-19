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Малышева сменила имидж
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Малышева сменила имидж 

News.ru 1 час назад
Ведущая программы «Жить здорово!» впервые за много лет сменила свой образ. И решила посоветоваться со зрителями.
Несколько лет назад Елена Малышева рассказывала, что не мыслит жизни без платьев и элегантных лодочек. Её любимым стилем был new look, введённый в моду с легкой руки Кристиана Диора. По мнению ведущей, брюки и деловые костюмы — это попросту не женственно. Другое дело — пышные приталенные платье и туфли на шпильке. Но пришло время меняться. Малышева поделилась с подписчиками:
«Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение», — написала доктор медицинских наук.
Мнения фолловеров традиционно разделились. Одни считают, что деловой стиль не к лицу телеведущей, другие уверенно голосуют за него. «Вам очень идет такой стиль, но не для телевидения и первого канала!», «Брюки вам не идут!», «Мне кажется, вам лучше в юбке и в платье», «Брюки вас очень стройнят», «Брюки как мешок», «Такой стройной женщине можно все. Все бы такие были в её возрасте!» — пишут в комментариях пользователи. Малышева в свою очередь пообещала поделиться в ближайшее время новыми образами, предложенными ей стилистами.
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