Малышева сменила имидж

Ведущая программы «Жить здорово!» впервые за много лет сменила свой образ. И решила посоветоваться со зрителями.

Несколько лет назад Елена Малышева рассказывала, что не мыслит жизни без платьев и элегантных лодочек. Её любимым стилем был new look, введённый в моду с легкой руки Кристиана Диора . По мнению ведущей, брюки и деловые костюмы — это попросту не женственно. Другое дело — пышные приталенные платье и туфли на шпильке. Но пришло время меняться. Малышева поделилась с подписчиками:

«Дорогие друзья, я меняю свой стиль одежды. Голосуйте (лайк) за те костюмы, которые вам нравятся. Мне очень дорого ваше мнение», — написала доктор медицинских наук.

Мнения фолловеров традиционно разделились. Одни считают, что деловой стиль не к лицу телеведущей, другие уверенно голосуют за него. «Вам очень идет такой стиль, но не для телевидения и первого канала!», «Брюки вам не идут!», «Мне кажется, вам лучше в юбке и в платье», «Брюки вас очень стройнят», «Брюки как мешок», «Такой стройной женщине можно все. Все бы такие были в её возрасте!» — пишут в комментариях пользователи. Малышева в свою очередь пообещала поделиться в ближайшее время новыми образами, предложенными ей стилистами.