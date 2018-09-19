Канье Уэст заговорил по-русски

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил рекламную кампанию своих новых кроссовок Yeezy Boost 350 V2 Cream. Снимки музыкант опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В серии из 16 фотографий мужчины и женщины исполняют акробатические трюки в кроссовках Уэста. Все модели одеты в белье, шорты и худи серых и бежевых оттенков.

Среди фотографий появился пост со словами «мы любим» на 11 языках мира. Самой первой на изображении оказалась фраза на русском языке.