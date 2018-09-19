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Телеведущая Елена Малышева удивила поклонников новым образом
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Телеведущая Елена Малышева удивила поклонников новым образом 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Известная российская телеведущая Елена Малышева поразила поклонников своим новым образом. 57-летняя знаменитость заявила на своей страничке в соцсети, что решила кардинально поменять стиль одежды.
Зрители привыкли видеть Малышеву в ярких костюмах с длинной юбкой, однако теперь им, очевидно, придется привыкать к новому имиджу женщины. На своей страничке в Instagram Елена опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черных брюках и строгой рубашке. Она предложила подписчикам оценить данный образ. Многие отметили, что Малышева может себе позволить носить любые наряды, поскольку у нее замечательная фигура. Нашлись однако и «критики», которые сочли костюм скучным.
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 18 Сен 2018 в 10:39 PDT
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