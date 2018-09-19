Как путешествовать со вкусом и комфортом: 19 стильных варианта от самых известных модниц 

Когда-то давным давно в аэропорт собирались как на праздник — авиаперелеты были уделом богатых и знаменитых. Теперь те же самые богатые и знаменитые переоделись в заполнили треники, худи, лосины и кроссовки. Потому что комфорт в дороге на первом месте. Находятся, конечно, и те, например Виктория Бекхэм, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, которые гордо выходят из аэропорта на каблуках, одетые согласно последним тенденциям — папарацци ведь не дремлют. По другую сторону модных баррикад — Джиджи Хадид, Рианна, Кайя Гербер, Сальма Хайек, Джессика Альба, которые предпочитают кроссовки, свободные брюки и удобный трикотаж. Но даже в этом комплекте они умудряются выглядеть как звезды стритстайла.