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Как путешествовать со вкусом и комфортом: 19 стильных варианта от самых известных модниц
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Как путешествовать со вкусом и комфортом: 19 стильных варианта от самых известных модниц 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда-то давным давно в аэропорт собирались как на праздник — авиаперелеты были уделом богатых и знаменитых. Теперь те же самые богатые и знаменитые переоделись в заполнили треники, худи, лосины и кроссовки. Потому что комфорт в дороге на первом месте. Находятся, конечно, и те, например Виктория Бекхэм, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, которые гордо выходят из аэропорта на каблуках, одетые согласно последним тенденциям — папарацци ведь не дремлют. По другую сторону модных баррикад — Джиджи Хадид, Рианна, Кайя Гербер, Сальма Хайек, Джессика Альба, которые предпочитают кроссовки, свободные брюки и удобный трикотаж. Но даже в этом комплекте они умудряются выглядеть как звезды стритстайла.
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