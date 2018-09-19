Christopher Kane представили коллекцию весна/лето 2019

Алекса Чанг, В рамках Недели моды в Лондоне Christopher Kane представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в одном из залов художественной галереи Tate. Первыми новый сезон увидели Анна Винтур Дерек Бласберг , Джованна Батталья, FKA twigs и Сара Харрис.

Работая над весенне-летней коллекцией Кристофер Кейн , основатель и креативный директор бренда, смотрел фильмы известного британского натуралиста Дэвида Аттенборо , снявшего за свою долгую жизнь десятки документалок о дикой природе. И свои впечатления от увиденного он отразил в серии образов, точно скроенных из десятка полупрозрачных лоскутов, в принтах с изображениями богомолов, лошадей и тигров, а также надписях «Sexual Cannibalism», «Horsepower» и «Foreplay».

Еще один источник вдохновения Кейна — сексуальный образ и стиль Мэрилин Монро — проявился с откровенных платьях — бюстье с фигурными лифами из кружева и юбках миди с разрезами от бедра.

Промежуточным вариантом между этими двумя крайностями (или, по Кейну, ипостасями женщины) стали пиджаки с переливающимися пайетками лацканами, ассиметричные свитера, пальто с подчеркнутой широкий линией плеч и узкие брюки, дополненные длинными рубашками.