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Christopher Kane представили коллекцию весна/лето 2019
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Christopher Kane представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 44 минуты назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне Christopher Kane представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в одном из залов художественной галереи Tate. Первыми новый сезон увидели Анна Винтур, Алекса Чанг, Дерек Бласберг, Джованна Батталья, FKA twigs и Сара Харрис.
Работая над весенне-летней коллекцией Кристофер Кейн, основатель и креативный директор бренда, смотрел фильмы известного британского натуралиста Дэвида Аттенборо, снявшего за свою долгую жизнь десятки документалок о дикой природе. И свои впечатления от увиденного он отразил в серии образов, точно скроенных из десятка полупрозрачных лоскутов, в принтах с изображениями богомолов, лошадей и тигров, а также надписях «Sexual Cannibalism», «Horsepower» и «Foreplay».
Еще один источник вдохновения Кейна — сексуальный образ и стиль Мэрилин Монро — проявился с откровенных платьях — бюстье с фигурными лифами из кружева и юбках миди с разрезами от бедра.
Промежуточным вариантом между этими двумя крайностями (или, по Кейну, ипостасями женщины) стали пиджаки с переливающимися пайетками лацканами, ассиметричные свитера, пальто с подчеркнутой широкий линией плеч и узкие брюки, дополненные длинными рубашками.
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