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Новый выход Виктории Бекхэм. Этот цвет — главный тренд будущей весны!
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Новый выход Виктории Бекхэм. Этот цвет — главный тренд будущей весны! 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
Вики (44) как всегда на высоте. На днях она представила в Лондоне юбилейную коллекцию своего бренда, а вчера вышла в свет в леопардовом платье, лодочках небесно-голубого цвета и сумкой в тон. Vogue говорит, что инсайдеры шутят: «С такой ностальгией Виктории по нулевым мы скоро увидим ее в велюровом костюме Juicy Couture», но они, видимо, еще не в курсе, что этот небесно-голубой оттенок — главный тренд будущей весны. Бери на заметку!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-viktorii-bekhem-etot-tsvet-glavnyj-trend-budushhej-vesny/
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