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Как не помять пиджак в поездках
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Как не помять пиджак в поездках 

Trendymen 32 минуты назад
Фото: Trendymen
Длительная поездка или перелет легко превращают самый дорогой костюм в помятую тряпку. В таком состоянии пиджак вряд ли будет работать на имидж положительно. Идеально было бы перевозить костюм в портпледе, но это не всегда удобно. Обойтись можно и без него: просто сложите пиджак определенным образом и в конце пути он будет как новенький.
Для начала нужно сложить пиджак определенным образом: вывернуть одно плечо наизнанку и вставить в получившийся карман второе плечо.
Обратите внимание на подкладку — после всех манипуляций она должна быть снаружи. Вторая пола пиджака заправляется внутрь.
Теперь осталось аккуратно распрямить лацканы и рукава. Все, можно складывать пиджак пополам или вообще свернуть его в рулон.
Такой способ упаковки защитит внешнюю ткань от загрязнения. Все замятости и морщины останутся на подкладке.
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