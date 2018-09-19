Как не помять пиджак в поездках

Длительная поездка или перелет легко превращают самый дорогой костюм в помятую тряпку. В таком состоянии пиджак вряд ли будет работать на имидж положительно. Идеально было бы перевозить костюм в портпледе, но это не всегда удобно. Обойтись можно и без него: просто сложите пиджак определенным образом и в конце пути он будет как новенький.

Для начала нужно сложить пиджак определенным образом: вывернуть одно плечо наизнанку и вставить в получившийся карман второе плечо.

Обратите внимание на подкладку — после всех манипуляций она должна быть снаружи. Вторая пола пиджака заправляется внутрь.

Теперь осталось аккуратно распрямить лацканы и рукава. Все, можно складывать пиджак пополам или вообще свернуть его в рулон.

Такой способ упаковки защитит внешнюю ткань от загрязнения. Все замятости и морщины останутся на подкладке.