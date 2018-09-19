Сальма Хайек надела платье «а-ля Кармен» и не прогадала

Сальма Хайек фото: Brent PERNIAC/globallookpress.com 51-летняя Сальма снова вышла замуж. Причем… за своего собственного мужа! Голливудская звезда и ее супруг, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, повторили свадебную церемонию, которую сыграли 9 лет назад. Дело было во время отдыха на тропическом острове: бизнесмен решил устроить жене сюрприз и неожиданно предложил ей снова повторить клятвы любви и верности. Церемония прошла прямо на пляже. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Кто-то другой в этом наряде смотрелся бы просто смешно — как Кармен на костюмированной вечеринке. Но на Сальме, с ее экзотической латиноамериканской внешностью, алое платье с оборками смотрится очень органично. Как раз тот случай, когда вещь нашла свою хозяйку, и никакие дополнительные аксессуары здесь просто не нужны.