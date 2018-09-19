Ещё
Сальма Хайек надела платье «а-ля Кармен» и не прогадала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сальма Хайек надела платье «а-ля Кармен» и не прогадала 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сальма Хайек фото: Brent PERNIAC/globallookpress.com  51-летняя Сальма снова вышла замуж. Причем… за своего собственного мужа! Голливудская звезда и ее супруг, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, повторили свадебную церемонию, которую сыграли 9 лет назад. Дело было во время отдыха на тропическом острове: бизнесмен решил устроить жене сюрприз и неожиданно предложил ей снова повторить клятвы любви и верности. Церемония прошла прямо на пляже. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Кто-то другой в этом наряде смотрелся бы просто смешно — как Кармен на костюмированной вечеринке. Но на Сальме, с ее экзотической латиноамериканской внешностью, алое платье с оборками смотрится очень органично. Как раз тот случай, когда вещь нашла свою хозяйку, и никакие дополнительные аксессуары здесь просто не нужны.
Teleprogramma.pro: последние новости
Постройневшая Малышева впервые за долгое время кардинально сменила имидж «Эмми-2018»: Эмилия Кларк появилась на публике в несуразном платье в цветочек Ингеборга Дапкунайте опять в центре внимания: актриса продемонстрировала сногсшибательное декольте
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была звездой»: Нагиев о романе с Гузеевой
Голые на аукционе: первые конкурсы красоты
Девушки — о самых диких мужских подкатах2
Дочь Волочковой пошла по стопам матери52
Что не так с хозяйственным мылом17
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение