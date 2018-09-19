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Модель вышла на подиум в нижнем белье с молокоотсосом
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Модель вышла на подиум в нижнем белье с молокоотсосом 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Молодая мама появилась на подиуме во время Недели моды в Лондоне.
Модель Валерия Гарсия приняла участие в показе дизайнера Марты Якубовски. Представить весенне-летнюю коллекцию 2019 года манекенщица вышла в брючном костюме и в белье. В бюстгальтер Валерия, родившая в июне ребенка, поместила устройство для сцеживания грудного молока. Отмечается, что этот молокоотсос подключается к смартфону, и позволяет мамам отслеживать интенсивность сцеживания.
On the ball! Model and new mother Valeria Garcia shattered boundaries by walking for Marta Jakubowski at London Fashion Week while pumping breast milk — via Metro https://t.co/E4elBC6A7N
— Babycare TENS (@babycaretens) 18 сентября 2018 г.
Сообщается, что дизайнер намеренно включила этот перформанс в свой показ. Таким образом Якубовски напомнила миру о независимости и силе современных женщин, — сообщает издание Metro.
Напомним, на днях беременная модель уехала прямо с подиума Недели моды в роддом. Там на свет появился здоровый мальчик.
Фото: YouTube
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