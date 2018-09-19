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Карин Ройтфельд знает, как стать иконой стиля, не выходя за рамки офисной классики
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Карин Ройтфельд знает, как стать иконой стиля, не выходя за рамки офисной классики 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
От главреда CR Fashion Book и международного директора моды Harper’s Bazaar Карин Ройтфельд без ума весь мир. Экс-главе французского Vogue по праву принадлежит титул самой стильной француженки, однако если вы внимательно присмотритесь к ее гардеробу, то увидите, что в нем нет ничего из ряда вон выходящего. Карин из года в год эксплуатирует одни и те же классические офисные фасоны в нейтральной палитре из черного и белого цветов, различных оттенков бежевого, серого, синего и коричневого.
Ее базовый гардероб — это строгий жакет, классическая сорочка, юбка-карандаш, приталенное двубортное пальто, остроносые лодочки и минимум украшений. Спасибо Тому Форду: во многих интервью Карин Ройтфельд признается, что именно он посоветовал ей выбирать лаконичный крой, сдержанные цвета и высокие шпильки.
Однако девушек в узких юбках и на шпильках на улице миллионы, а Карин всего одна. В чем ее секрет? В деталях! Оставаясь в рамках классических форм и палитры, она без страха и упрека соединяет в одном комплекте разнохарактерные фактуры вроде шелка, кожи и меха, предпочитает кружевные капроновые чулки и длинные шарфы и не боится играть на контрасте, подчеркивая общее строгое настроение комплекта одной вещью «из другой оперы» — например, шнурованными ботфортами вместо лодочек, короткой мотоциклетной курткой вместо строгого приталенного жакета или леопардовым тренчем вместо бежевого. Учимся!
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