Что надеть в офис? Платье-блейзер, самая модная вещь сезона

Платье-блейзер в версии 2018 года не похоже на пиджак, который вы только что сняли с высокого мужчины, — наоборот, оно эффектно подчеркивает талию и делает глубокий вырез, который как бы не подразумевает наличие нижнего белья. Пока вы размышляете, стоит или не стоит попробовать, даже герцогиня Сассекская решилась и выбрала самую что ни на есть классическую версию: двубортное платье-блейзер в паре с черными туфлями-лодочками и клатчем. Платье-блейзер Меган Маркл стоило почти 600 долларов, а мы решили посмотреть, что нам на эту тему предложат демократичные марки.

Street style 2018

Платье-блейзер белого цвета

Марка Maggie Marilyn ничего общего с Мэрилин Монро не имеет и даже не копирует ее стиль, хотя именно эту игривую вещь мы охотно представляем на иконе стиля вкупе с ее фирменными кудряшками и туфельками на небольшом каблуке.

Платье-блейзер Maggie Marilyn (£380)

Платье-блейзер в клетку

В вопросе «С чем носить платье-блейзер?» мы не советовали бы обходить стороной стилистику 80-х. Любите желтое золото? Добавьте чокер или цепочку на шею. Носите лаковую обувь? К платью-блейзеру она подойдет прекрасно.

Платье-блейзер в клетку Bershka (3 999 руб.)

Платье-блейзер с плиссировкой

Звезды часто отдают предпочтение платью-блейзеру, когда речь идет о коктейльном дресс-коде и хочется попасть на страницы модных журналов. Именно такое драматично-гламурное платье мы отыскали у французской марки Sandro.

Платье-блейзер Sandro с плиссировкой ($315)

Асимметричное платье-блейзер

У нас лично нет сомнений, что платье-блейзер пригодится и для рабочих будней. Вопрос будет состоять лишь в том, чтобы подыскать подходящую длину чуть выше колена (а на миниатюрных девушек каждое второе платье-блейзер сядет именно так!) и ни в какую не соглашаться на мини.

Платье-блейзер Topshop (£55)

Платье-блейзер в розовых тонах

Но еще больше, чем для офиса, платье-блейзер подходит для пятничных коктейлей с коллегами после 18:00. Красная помада, крупные украшения, бокал мартини — и вы готовы встречать выходные во всеоружии!

Платье-блейзер Zara (5 999 руб.)

Платье-блейзер в клетку

Было бы здорово, если бы на практике это платье-блейзер еще и превращалось в жилетку. Нам нравится идея сочетать его с черной тонкой водолазкой и высокими сапогами — в таком наряде и не жалеешь, что лето закончилось.

Платье-блейзер Mango в клетку (3 999 руб.)

Платье-блейзер с поясом

В каком разделе искать платье-блейзер в интернет-магазинах: «Пиджаки» или все же «Платья»? Тот же самый вопрос у нас был летом и про платья-рубашки, но конкретного ответа не найдено — эта вещь запросто может встретиться вам в любом из двух разделов.

Платье-блейзер Zara с поясом (5 999 руб.)

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