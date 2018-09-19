Уральские ювелиры вместе с «Русфондом» выпустят украшения по рисункам тяжелобольных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. / ТАСС /. Екатеринбургский ювелирный дом Moiseikin при поддержке благотворительной организации «Русфонд» выпустит коллекцию украшений, созданную по рисункам тяжелобольных детей. Об этом ТАСС в среду сообщили в компании.

"В июле нынешнего года прошел конкурс детских рисунков «Подарки любимым», организованный «Русфондом» совместно с уральским ювелирным домом Moiseikin. Дети — подопечные фонда — прислали на конкурс рисунки украшений в виде цветов. Дизайнеры и ювелиры отобрали пять лучших детских работ, по которым создадут ювелирные украшения для лимитированной коллекции «От всего сердца», — сообщили в ювелирном доме.

Мастера работают над четырьмя кольцами и одной брошью, они будут выполнены в белом и желтом золоте, с цветными сапфирами, бриллиантами и изумрудами. «По этим детским рисункам наши мастера разработали эскизы и 3D-модели будущих колец, каждый рисунок был адаптирован под наше производство. Сложность была в том, что в каждом изделии была применена инновационная технология Waltzing Brilliance (»вальсирующий бриллиант") — эксклюзивная запатентованная разработка нашего ювелирного дома, благодаря которой закрепленные камни остаются подвижными", — пояснила ТАСС ведущий дизайнер Анастасия Пешкова

По словам мастеров, на изготовление каждого украшения требуется примерно месяц. «Для меня большое удивление, что эти украшения придумали дети. Такое ощущение, что они где— то раньше уже видели наши работы, некоторые кольца очень сложные», — отметила ювелир-монтировщик Галина Кузина.

Украшения будут выставлены на благотворительном аукционе «Русфонда» 5 октября в Москве. Собранные средства пойдут на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Заместитель директора ювелирного дома по производству Елена Городилова отметила, что авторы работ — дети от двух до 11 лет — получат в подарок свои идеи украшений, воплощенные в серебре.

Ювелирный дом Moiseikin более 20 лет создает дизайнерские украшения, композиции из драгоценных камней, цветочные миниатюры, серебряные и бронзовые скульптуры, сувениры. Все произведения создаются вручную ограниченным тиражом или в единственном экземпляре. Изделия уральских мастеров находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II , принца Майкла Кентского , канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина , дизайнера Пако Рабана. Компания является лауреатом премии Гохрана в номинации «Камнерезное искусство», обладателем ордена Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства.

О «Русфонде»