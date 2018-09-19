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Максим Аверин примет участие в неделе моды в Сочи
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Максим Аверин примет участие в неделе моды в Сочи 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Российский актер Максим Аверин представит коллекцию одежды «Жить!» на Sochi Fashion Week. Об этом сообщил официальный портал города-курорта Сочи.
Дизайн одежды разработала Юлия Иванова, основательница бренда IVANOVA. Она работает над созданием женских образов, но ради Аверина впервые сделала исключение. Таким образом линейка бренда пополнилась мужскими вещами.
Первые кадры лукбука коллекции актер отснял в летние дни в Сочи. Аверин любит город-курорт и часто прилетает туда из столицы.
Коллекцию представят на неделе моды 29 сентября.
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