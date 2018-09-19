Максим Аверин примет участие в неделе моды в Сочи

Российский актер Максим Аверин представит коллекцию одежды «Жить!» на Sochi Fashion Week. Об этом сообщил официальный портал города-курорта Сочи.

Дизайн одежды разработала Юлия Иванова , основательница бренда IVANOVA. Она работает над созданием женских образов, но ради Аверина впервые сделала исключение. Таким образом линейка бренда пополнилась мужскими вещами.

Первые кадры лукбука коллекции актер отснял в летние дни в Сочи. Аверин любит город-курорт и часто прилетает туда из столицы.

Коллекцию представят на неделе моды 29 сентября.