Ещё
Кайя Гербер показала свой самый неудачный наряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайя Гербер показала свой самый неудачный наряд 

WDay.ru 30 минут назад
Фото: WDay.ru
Молодая супермодель продолжает шокировать публику странными образами и неестественной худобой.
17-летняя дочка Синди Кроуфорд произвела настоящий фурор в мире моды, став за последний год одной из самых востребованных моделей. Однако критика в ее сторону не стихает ни на минуту. Во всем виновата весьма необычная внешность восходящей звезды. Есть подозрения, что девушка страдает от нарушений пищевого поведения, о чем свидетельствует ее худоба. Собственно, именно недостаток веса все чаще играет с Кайей Гербер злую шутку.
На показах и красной ковровой дорожке модель носит одежду, скроенную специально под ее фигуру, а потому обычно она выглядит вполне гармонично. Однако в повседневной жизни Кайя не может позволить себе индивидуальный пошив, а потому все несовершенства силуэта становятся еще более заметными.
На днях модель приехала в Милан для участия в Неделе моды. На улицах города она появилась в черных джинсах, белом кроп-топе и бежевой куртке. Все предметы гардероба висели на девушке, как на вешалке: модельные параметры явно не вписались в швейные стандарты масс-маркета. Даже несмотря на то, что каждая вещь выглядела вполне обычно, образ Кайи сложно назвать удачным.
Кудри и золото: 44-летнюю Тайру Бэнкс не узнать в новом имидже
Никто без стилиста: звезды, которые не могут одеваться сами
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Все нараспашку: кофточка Беллы Хадид произвела фурор Успехи и провалы: 30 звездных нарядов с «Эмми-2018 Оливия Палермо знает, как круто выглядеть в офисе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была звездой»: Нагиев о романе с Гузеевой
Голые на аукционе: первые конкурсы красоты
Девушки — о самых диких мужских подкатах2
Дочь Волочковой пошла по стопам матери52
Что не так с хозяйственным мылом17
Видео
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:22
Квитко перестаралась с фотошопом
Звёзды
04:29
Есть ли у вас эти фобии?
Психология
05:55
Наши звезды, которые чуть не расстались с жизнью
Звёзды Психология
12:26
Как нас заставляют покупать больше
Еда Психология
05:49
Российские звезды, вымолившие детей
Звёзды Дети
11:18
Знаменитости, злоупотребившие модными трендами
Звёзды Красота
09:38
Привычные продукты со странным вкусом
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение