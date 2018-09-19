Кайя Гербер показала свой самый неудачный наряд

Молодая супермодель продолжает шокировать публику странными образами и неестественной худобой.

17-летняя дочка Синди Кроуфорд произвела настоящий фурор в мире моды, став за последний год одной из самых востребованных моделей. Однако критика в ее сторону не стихает ни на минуту. Во всем виновата весьма необычная внешность восходящей звезды. Есть подозрения, что девушка страдает от нарушений пищевого поведения, о чем свидетельствует ее худоба. Собственно, именно недостаток веса все чаще играет с Кайей Гербер злую шутку.

На показах и красной ковровой дорожке модель носит одежду, скроенную специально под ее фигуру, а потому обычно она выглядит вполне гармонично. Однако в повседневной жизни Кайя не может позволить себе индивидуальный пошив, а потому все несовершенства силуэта становятся еще более заметными.

На днях модель приехала в Милан для участия в Неделе моды. На улицах города она появилась в черных джинсах, белом кроп-топе и бежевой куртке. Все предметы гардероба висели на девушке, как на вешалке: модельные параметры явно не вписались в швейные стандарты масс-маркета. Даже несмотря на то, что каждая вещь выглядела вполне обычно, образ Кайи сложно назвать удачным.

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