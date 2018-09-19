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Tamaris Heart & Sole: «Революция продолжается!»
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Tamaris Heart & Sole: «Революция продолжается!» 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Модели таких осенних цветов, как бордо, темно-синий или небесно-серый, обеспечивают оптимальный комфорт. В центре коллекции — насыщенный винный оттенок, неизменно притягивающий взгляд. Высокие каблуки Tamaris Heart & Sole подкупают и оригинальными деталями, будь то золотое сердечко на подошве или изящные декоративные элементы. Элегантность моделей подчеркивается заостренной формой колодки, придающей обуви особую женственность.
Эллен Хазелаарс — изобретательница патентованной технологии из Бельгии отвечает за разработку линии Heart&Sole. Она рассказала, как ей пришла в голову идея создания новой технологии: «Когда у женщины выраженная слабость к высоким каблукам, страсть и отчаяние часто идут рука об руку. Какая женщина не любит стильно и элегантно нарядиться на вечеринку? Но с наступлением ночи высокие каблуки обычно лежат рядом с танцполом. Это просто ужасное зрелище!
Конечно, мы все знаем поговорку „Красота требует жертв“, но я уверена в том, что женщины не должны жертвовать комфортом, чтобы чувствовать себя сексуально и женственно на высоких каблуках. Так родилась коллекция Tamaris Heart & Sole — коллекция удобных и изящных туфель на каблуках на каждый день и для любого случая».
Элегантную коллекцию Heart & Sole легко узнать среди ряда других моделей — бордово-красная подошва, золотое сердечко и элегантная монограмма — приковывают взгляд и влюбляют в себя с первого взгляда.
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