Компания TRESemmé представила в Москве самый длинный подиум в мире

Более 70 000 человек, среди которых были эксперты, модели, звезды, известные блогеры, москвичи и гости города стали свидетелями установления мирового рекорда. Протяженность подиума составила 3 509 метра. Предыдущий рекорд был установлен в Гонконге в 2012 году, тогда его длина составила 3240 метров. Рекорд был официально зафиксирован Международным агентством регистрации рекордов и передан на оформление в Книгу рекордов Гиннесса.

На подиум вышли девушки из 22 разных городов России. Готовили участниц рекорда стилисты TRESemmé, которые создали прически, вдохновленные трендом do-it-yourself (dyi). DYI в бьюти-индустрии — это современная концепция в уходе за собой: каждая девушка знает, что gjljqltn bvtyyj tqКачественные средства и советы по уходу от TRESemmé помогут самостоятельно создать желаемый образ.

Под лозунгом «Весь мир — твой подиум» гостям праздника представилась возможность почувствовать себя настоящими моделями: сделать укладку от профессиональных стилистов и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Бренд TRESemmé — мировой бренд по уходу за волосами и стайлингу теперь вРоссии. Бренд TRESemmé основан в 1948 году обворожительной Эдной Л. Эмм и уже 70 лет помогает девушкам быть уверенными в своей прическе.