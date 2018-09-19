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Итальянский Vogue привнес безвкусного «шика» на русские просторы
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Итальянский Vogue привнес безвкусного «шика» на русские просторы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователей Сети возмутила съемка итальянского журнала Vogue, снятая в деревне под Архангельском, в которой модели с усами и с крестами позируют на фоне ветхой церкви.
Итальянский журнал Vogue решил устроить модную фотосессию с нарядами от Dolce & Gabbana, Lacoste, Gucci и Balenciaga для сентябрьского номера в российской глубинке.
Однако съемка спровоцировала довольно противоречивые комментарии в Сети. Пользователи назвали фотографии безвкусными, некто даже назвал ее «колхозным трэшем». При этом стилистом модной съемки выступила россиянка Лотта Волкова, а фотографировал моделей Джонни Дафорт, о чем сообщается в Instagram издания.
Дело в том, что нынешняя мода очень похожа на те наряды, что носили наши бабушки. Вот «стильные» редакторы решили добавить больше достоверности и найти дорогим одеждам подходящие декорации. Сотрудники издания за русскими просторами отправились в деревню Чикинскую в Архангельской области.
Моделей одели в цветастые платья, пиджаки и юбки, расшитые растениями. На голову им повязали платки на старый манер. Добавили к образам немного современного — кристаллов Сваровски и пестрых вызывающих колготок.
При этом на некоторых снимках девушкам раскрасили лица и наградили их усами, а на других -моделям вручили кресты. Фотосессию провели на фоне сельских дорог и местных домов, в кадр попала и ветхая деревянная церковь.
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