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Модный конструктор: 3 разных образа с корсетом
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Модный конструктор: 3 разных образа с корсетом 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Несмотря на то, что сейчас девушки выступают за свободу самовыражения, не носят нижнее белье и обожают «голые» платья, в моду все же возвращаются корсеты, которые были так ненавистны в XVI-XVIIIм веках. Но тут есть одно «но» — сейчас выбор в пользу корсетов добровольный. а утягиваться до состояния, когда невозможно дышать, не нужно. Дизайнеры хоть и склоняются к тренду на oversized, они все же не хотят забывать про тонкую женскую талию, поэтому предлагают подчеркивать именно ее. Среди главных фанатов корсетов — Белла Хадид, Эмили Ратажковски и Ким Кардашьян. А вот и три аутфита, в которых можно отправиться на работу, свидание или ресторан — корсет везде будет уместен.
Рабочее время
Не знаете, как уже спасти свой офисный гардероб? А что, если добавить к вашим повседневным вещам немного цвета и классный корсет? Ваше любимое платье тут же заиграет новыми нотами.
Трансформер
Как быстро превратить свой дневной наряд в вечерний? Добавить высокие ковбойские сапоги, кожаную куртку, корсет и массивные украшения. Этакая Золушка, но наоборот.
Dinner Time
За бокалом игристого и приятными беседами вам совсем не захочется беспокоиться о своем внешнем виде. Поэтому к важному и ответственному вечеру надо приготовиться заранее. А что может быть лучше черного платья в пол, которое мы рекомендуем стилизовать при помощи корсета — так от вас точно никто глаз отвести не сможет.
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