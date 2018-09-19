Модный конструктор: 3 разных образа с корсетом

Несмотря на то, что сейчас девушки выступают за свободу самовыражения, не носят нижнее белье и обожают «голые» платья, в моду все же возвращаются корсеты, которые были так ненавистны в XVI-XVIIIм веках. Но тут есть одно «но» — сейчас выбор в пользу корсетов добровольный. а утягиваться до состояния, когда невозможно дышать, не нужно. Дизайнеры хоть и склоняются к тренду на oversized, они все же не хотят забывать про тонкую женскую талию, поэтому предлагают подчеркивать именно ее. Среди главных фанатов корсетов — Белла Хадид , Эмили Ратажковски и Ким Кардашьян . А вот и три аутфита, в которых можно отправиться на работу, свидание или ресторан — корсет везде будет уместен.

Рабочее время

Не знаете, как уже спасти свой офисный гардероб? А что, если добавить к вашим повседневным вещам немного цвета и классный корсет? Ваше любимое платье тут же заиграет новыми нотами.

Трансформер

Как быстро превратить свой дневной наряд в вечерний? Добавить высокие ковбойские сапоги, кожаную куртку, корсет и массивные украшения. Этакая Золушка, но наоборот.

Dinner Time

За бокалом игристого и приятными беседами вам совсем не захочется беспокоиться о своем внешнем виде. Поэтому к важному и ответственному вечеру надо приготовиться заранее. А что может быть лучше черного платья в пол, которое мы рекомендуем стилизовать при помощи корсета — так от вас точно никто глаз отвести не сможет.