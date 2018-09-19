С чем носить джинсы, чтобы выглядеть стильно 

Пижамы давно перестали быть одеждой исключительно для сна. Например, Сара Джессика Паркер носит их с каблуками и бра. Эмма Стоун к таким радикальным экспериментам не готова, но стремится к ним. Актриса примерила пижамную рубашку с собственными инициалами вместе с джинсами — получился расслабленный повседневный образ. А каблуки добавили женственности. В таком образе она появилась на шоу Good Morning America, где рассказала о своей ближайшей премьере — сериале «Маньяк», который выйдет на платформе Netflix 21 сентября.