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С чем носить джинсы, чтобы выглядеть стильно
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С чем носить джинсы, чтобы выглядеть стильно 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пижамы давно перестали быть одеждой исключительно для сна. Например, Сара Джессика Паркер носит их с каблуками и бра. Эмма Стоун к таким радикальным экспериментам не готова, но стремится к ним. Актриса примерила пижамную рубашку с собственными инициалами вместе с джинсами — получился расслабленный повседневный образ. А каблуки добавили женственности. В таком образе она появилась на шоу Good Morning America, где рассказала о своей ближайшей премьере — сериале «Маньяк», который выйдет на платформе Netflix 21 сентября.
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