Сланцы на огромной подошве, геометричные рубашки и минимум цвета: смотрим весенне-летний показ Jil Sander

Вслед за Лондоном fashion-эстафету приняла итальянская столица моды — Милан. И уже самые первые показы Недели вызывают искренний восторг! Весенне-летнее шоу бренда Jil Sander — это абсолютный успех.

Так или иначе, показы первого дня Недели моды в целом определяют характер и насыщенность дальнейших шоу. Если верить этому негласному правилу — миланская Неделя моды сезона весна-лето — 2019 должна получится ошеломляющей! Одно из первых первых шоу Недели Jil Sander, покорило зрителей своей эстетикой, чистотой. Креативные директора марки Люси и Люк Мейер удивили видением баланса между подиумной и уличной одеждой.

За основу новой коллекции дизайнеры взяли самые простые ингредиенты: так на подиум вышли модели в геометричных рубашках, напоминающих те, что отшивают street-wear бренды. Среди других черт, присущих скорее street fashion мы заметили: монохромные цвета в сочетании с пастельными, объемные сумки-шопперы, которые модели, кстати, несли подмышкой, и деним. Ко всему этому пара Майер добавила подиумного шика: разрезы на рукавах, асимметричные силуэты, необычные вставки и принты и элегантные черные сумочки размера мини. Особенным акцентом стала массивная открытая обувь на платформе, напоминающая огромные сланцы.

Несмотря на общее минималистическое настроение шоу, коллекция получилась очень многогранной. И на фактуры, и на фасоны. Невозможно не отметить трикотажные комплекты с развивающейся линией бокового шва, брючные комплекты из плотного материала и «глухие» парки «А» силуэта. Во всем этом чувствуется поклон дизайнеру Фиби Файло , которая не так давно покинула бренд Celine. Именно она создала облик современной успешной и независимой женщины 21 века.

Дизайнерам бренда мастерски удалось сохранить ультрамодную эстетику, продемонстрировать грядущие тренды будущей весны (белый цвет, кружево и необычные сумки) и создать действительно коммерчески-успешный продукт, который захотят купить многие.

Скорей листай нашу галерею и вдохновляйся авангардными фасонами на следующую весну!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото:Vogue.com