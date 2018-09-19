В Шереметевском дворце выставят гардероб Императорских театров: костюмы Майи Плисецкой от Пьера Кардена и пуанты Ульяны Лопаткиной

Читайте также: Майя Плисецкая показывает маст-хэвы советской моды 70-х Выставка получила название «100+10»: музей ведет официальную историю с 1918 года, но в основу его коллекции легли материалы «Первой русской театральной выставки» 1908 года. Посмотреть архивные экспонаты, воссоздающие историю Императорских театров, можно будет в Шереметевском дворце с 20 сентября по 23 января.