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В Шереметевском дворце выставят гардероб Императорских театров: костюмы Майи Плисецкой от Пьера Кардена и пуанты Ульяны Лопаткиной
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В Шереметевском дворце выставят гардероб Императорских театров: костюмы Майи Плисецкой от Пьера Кардена и пуанты Ульяны Лопаткиной 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства празднует 110-летний юбилей своих коллекций выставкой самых ярких приобретений за последние годы. Это полное собрание костюмов, сделанных Пьером Карденом для Майи Плисецкой, пуанты звезд балета — от Ульяны Лопаткиной до Дианы Вишневой, а также работы Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина и Мстислава Добужинского. Их в фонд музея в разные годы передавали композитор Родион Щедрин, балетмейстер Серж Лифарь и коллекционеры Нина и Никита Лобановы-Ростовские.
Читайте также: Майя Плисецкая показывает маст-хэвы советской моды 70-х  Выставка получила название «100+10»: музей ведет официальную историю с 1918 года, но в основу его коллекции легли материалы «Первой русской театральной выставки» 1908 года. Посмотреть архивные экспонаты, воссоздающие историю Императорских театров, можно будет в Шереметевском дворце с 20 сентября по 23 января.
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